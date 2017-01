Atacul din clubul Reina din Istanbul ar fi fost planuit de "serviciile straine". Metoda oribila prin care a scapat autorul

Vicepremierul turc Numan Kurtulmus a declarat miercuri pentru Hurriyet ca atacul din clubul Reina ar fi putut fi sprijinit de “servicii secrete straine”. Motivul pentru care se investigheaza aceasta pista este “profesionalismul” cu care a fost intreprins atacul din capitala Turciei, in care 39 de persoane si-au pierdut viata si care a fost revendicat de Statul Islamic.

“In opinia mea, este imposibil ca atentatorul sa fi reusit un astfel de atac fara niciun fel de ajutor. Pare o treaba facuta de serviciile secrete. Toate aceste elemente sunt evaluate acum”, a spus Kurtulmus, refuzand sa spuna carei tara ar putea sa-i apartina respectivele servicii. El a spus insa ca “in conditiile in care atentatorii sunt sustinuti de organizatii cu capabilitati in domeniul informatiilor, pot comite acte teroriste in moduri greu de imaginat”.

Despre ce servicii ar putea fi vorbaa La finalul lui decembrie 2016, presedintele Recep Tayyip Erdogan a lansat acuzatii dure la adresa Statelor Unite si aliatilor acestora. Liderul turc a declarat atunci ca membrii coalitiei internationale conduse de SUA sustin nu doar militiile kurde, ci si Statul Islamic. "Este absolut evident", a declarat el, dand asigurari ca Turcia dispune de dovezi sub forma de imagini. Iar in noiembrie, cu prilejul unei vizite in Pakistan Erdogan afirma ca Occidentul "este alaturi de Statul Islamic" si ca armele jihadistilor sunt de fabricatie occidentala.

Ministrul de Externe turc Mevlüt Cavusoglu a afirmat miercuri ca autorul atacului din Istanbul din noaptea de Revelion a fost identificat, fara a dezvalui numele acestuia. Autoritatile au difuzat mai multe imagini cu barbatul. Potrivit lui Cavusoglu, domiciliul atacatorului a fost verificat, iar autoritatile incearca sa stabileasca daca barbatul cautat a avut complici.

Anchetatorii au stabilit ca atacatorul, care folosea numele de code „Abu Muhammed Horasani”, a venit in Istanbul pe 29 decembrie din Konya. El ar fi intrat in Turcia cu un pasaport fals, fiind sustinut de celulele locale ale Statului Islamic si de complici provenind din Turkestan, Daghestatn si Kirghistan . Ordinul de a comite atentatul ar fi fost primit de la Yusuf Hoca, „emirul” ISIS din Istanbul.

Ulterior, „Horasani” ar fi reusit sa scape murdarindu-si fata si hainele cu sangele victimelor sale pentru a parea un ranit din club. El ar fi tinut si mana in buzunarul hainei, ca sa dea impresia ca are o bomba ascunsa.

Politia se teme acum ca el ar putea fugi in vestul Europei prin tranzitand Bulgaria si Romania, astfel ca au instituit filtre la frontiera turco-bulgara. De asemenea, 40 de suspecti au fost retinuti in regiunea Izmir, majoritatea femei si copii, si alti 27 in regiunea Konya.