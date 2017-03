Atacul terorist din Londra. Imagini cu momentul in care a fost impuscat Khalid Masood. A cincea persoana a murit in spital

Intre timp, ancheta continua, iar oamenii legii au arestat cel putin opt persone suspectate de planuirea unor atacuri teroriste. In urma carnagiului de pe podul Westminster, au ramas sute de lumanari aprinse, buchete de flori si lacrimile colegilor si rudelor victimelor.

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR

ORA 7:20 Presa din Marea Britanie a publicat mai multe imagini cu momentul in care a fost impuscat Khalid Masood, in timp ce politistul Keith Palmer este intins pe caldaram, ranit mortal.

ORA 7:10 Oamenii legii au facut perchezitii la locuinta atacatorului, identificat drept Khalid Masood, un cetatean britanic in varsta de 52 de ani. Era tatal a trei copii si fusese in trecut profesor.

"Era un barbat de casa, obisnuia sa isi duca copiii la scoala in fiecare dimineata, avea grija de gradina. L-am vazut de multe ori cum taia iarba sau venea de la cumparaturi", spune o vecina.

Barbatul ajunsese in vederea autoritatilor in 2003, cand a injunghiat un tanar. Ar fi ajuns in spatele gratiilor si, spun autoritatile, acolo ar fi cunoscut extremisti care l-au indoctrinat. Dupa aproape 14 ani a semanat teroare in capitala Marii Britanii, inclusiv in interiorul Palatului Westminster.

Theresa May, prim ministru: "Pe langa ce 12 britanici internati in spital, stim ca printre victime mai sunt trei copii de scoala din Franta, doi romani..."

La scurt timp dupa incident, politia a si inceput perchezitiile la mai multe adrese. Au arestat opt persoane banuite ca puneau la cale alte atacuri teroriste in Marea Britanie. Printre acestea se afla si trei femei cu varste cuprinse in 21 si 39 de ani.

Intre timp, Europa este alaturi de victimele masacrului. In Germania, poarta Brandenburg a fost luminata in culorile steagului britanic, iar turnul Eiffel a fost lasat in benza pentru cateva momente. Steagul Marii Britanii si cel al UE au fost coborate in fata Parlamentului European, iar momente de reculegere in memoria victimelor au avut loc in mai multe tari europene. Sute de persoane s-au strans in Trafalgar Square din Londra pentru a aduce un omagiu celor decedati pe podul Westminster.

La o zi dupa masacrul de pe podul Westminster, strazile au continuat sa fie la fel de pline de turisti. Podul Westminster a fost redeschis publicului ieri dupa amiaza, insa zona unde se afla London Eye sau Muzeul madame Tussauds, a ramas inchisa.

ORA 7:00 Khalid Masood avea apropiati care intentionau sa se alature unor grupuri jihadiste in strainatate, a declarat o sursa americana citata sub acoperirea anonimatului de Reuters.

Nu exista, insa, dovezi ca Masood, care a fost identificat miercuri de politie, a calatorit in strainatate pentru a se alatura jihadistilor. “Oamenii cu care isi petrecea timpul includeau persoane suspectate ca ar fi fost interesate de a calatori pentru a se alatura grupurilor jihadiste din strainatate, dar el insusi nu a facut niciodata acest lucru”, a precizat sursa citata sub acoperirea anonimatului.

Khalid Masood, in varsta de 52 de ani, era originar din Kent, dar locuia in regiunea West Midlands. De asemenea, presa britanica a scris ca suspectul ar fi locuit mai multi ani in Birmingham.

Reprezentantii Scotland Yard au precizat ca atacatorul nu era vizat de nicio ancheta in desfasurare a autoritatilor britanice si nu au existat niciodata informatii despre intentia acestuia de a comite un atentat terorist in Marea Britanie.

Totusi, acesta le era cunoscut autoritatilor si a fost condamnat anterior pentru alte infractiuni, inclusiv pentru posesie de arme albe, talharie si vatamare corporala din culpa.

Prima condamnare la inchisoare a suspectului a avut loc in noiembrie 1983, fiind trimis in spatele gratiilor pentru distrugeri. Ultima sa condamnare a avut loc in 2003, atunci cand autoritatile l-au arestat dupa ce a fost gasit un cutit asupra sa.

Autoritatile britanice au anuntat joi noaptea ca o a cincea persoana si-a pierdut viata ca urmare a ranilor grave suferite in atentatul de la Westminster. Ultima victima este un batran in varsta de 75 de ani, care a fost lovit in urma cu o zi de masina atacatorului Khalid Masood.

Ultimul deces aduce bilantul atentatului la cinci morti, printre care se numara si Khalid Masood.

In acest moment nu se cunoaste cetatenia ultimei victime, dar autoritatile britanice au declarat anterior ca printre cei 40 de raniti se numara persoane din 11 tari ale lumii, inclusiv turisti care vizitau Londra. Printre raniti se afla si doi romani care se aflau in vacanta in capitala Marii Britanii.

De asemenea, alte 40 de persoane au fost ranite in atentat, iar o parte dintre acestea raman internate in stare grava.