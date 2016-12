Atacuri ale sinucigasilor cu bomba filmate cu drona, noul film de propaganda al ISIS. Ce mesaj vor sa transmita teroristii - VIDEO

Montajul video, dat publicitatii de reprezentanti media ai organizatiei teroriste, pe data de 20 decembrie, pare sa transmita urmatorul mesaj: ca ISIS nu va renunta prea usor la controlul asupra zonelor ocupate din Irak, relateaza Daily Mail.

Exploziile filmate cu drona au avut loc in zone rurale, insa nu este foarte clar care sunt acestea. De asemenea, nici perioadele in care au avut loc aceste atacuri cu bomba nu sunt cunoscute, insa un raport oficial din luna octombrie confirma ca in Irak au avut loc mai multe atacuri de tip kamikaze.

Acelasi raport, dat publicitatii in octombrie, spune ca ISIS a pierdut 17 la suta din teritoriile ocupate din Irak.