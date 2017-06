Atacuri armate in Teheran, asupra Parlamentului si Mausoleului lui Khomeini. ISIS a revendicat atacurile

UPDATE 10:45 Martorii oculari au fotografiat un barbat inarmat cu un Kalasnikov la o fereastra cladirii Parlamentului din Teheran.

هم‌اکنون، اطراف مجلس pic.twitter.com/C0C5O2iDID

— روزنامه ایران (@IranNewspaper) 7 iunie 2017

UPDATE 10:30 Schimbul de focuri continua in cladirea Parlamentului, unde cel putin 2 atacatori ar fi reusit sa se baricadeze. Unul dintre ei ar fi amenintat ca se arunca in aer. Cladirea este inconjurata de fortele de ordine, iar membrii Consiliului National de Securitate au convocat o reuniune de urgenta.

aaaaفیلم/خیابان های اطراف مجلس به محاصره نیروهای انتظامی و امنیتی درآمده است pic.twitter.com/DRyiALNwRE

— فارس پلاس (@Fars_Plus) 7 iunie 2017

UPDATE 10:15 Ambele atacuri ar fi fost revendicate de ISIS, potrivit Fars News. Unul dintre atacatorii de la mormantul lui Khomeini, o femeie, a fost capturat de fortele de ordine, ceilalti doi pierzandu-si viata. 4 vizitatori au fost raniti si unul dintre custozii monumentului a fost ucis.

لحظه انفجار انتحاری در حرم امام#تهران#حرم_امام_خمینی pic.twitter.com/VxWuozs9dQ

— مصطفی وثوق‌کیا (@MOSTAFAVOSOGH) 7 iunie 2017

UPDATE 10:00 Atacul de la Mausoleul lui Khomeini ar fi fost intreprins de trei oameni inarmati, dintre care unul s-a aruncat in aer, in vreme ce complicii sai au tras in vizitatori. Sunt mai multi raniti, dar nu exista inca o cifra oficiala. O vesta cu explozibil ar fi fost gasita la fata locului si dezamorsata.

#تیراندازی_مجلس pic.twitter.com/YUdR2QBZMS

— دانشجویعکاسیبااجازه. (@ehsanbadr1) 7 iunie 2017

UPDATE 9:50 8 oameni ar fi fost raniti in atacul asupra Parlamentului, iar un gardian a fost ucis. Parlamentul Akbar Ranjbarzadeh sustine, potrivit Fars News, ca atacatorii sunt in continuare in cladire, unde schimbul de focuri ar continua.

UPDATE 9:40 Un alt atac armat a avut loc la mausoleul Ayotallahului Khomeini din Teheran. Cel putin o persoana a fost ranita, iar atacatorul a fugit.

هم اكنون مقابل #مجلس#حملات_تهران pic.twitter.com/y7fRGyFouc

— ذليل الرعايا (@MahShaah) 7 iunie 2017

UPDATE 9:30 Un membru al Parlamentului afirma ca ar fi fost trei atacatori, dintre care doi inarmati cu pusti de asalt Kalasnikov, iar al treilea cu un revolver. Cladirea legislativului a fost inchisa in urma atacului.

Un barbat inarmat a intrat miercuri dimineata in sediul Parlamentului din Teheran si a deschis focul. Cel putin trei persoane au fost ranite, intre care una dintre Garzile Revolutionare care asigura paza institutiei si 2 civili, cel mai probabil vizitator.

Dupa un schimb de focuri cu garzile, barbatul ar fi fugit din cladire si este urmarit in acest moment.