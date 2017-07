Atacuri cu acid in serie in Londra. Un adolescent a aruncat substante corozive in fata a 5 oameni - VIDEO

In timpul noptii, un suspect a aruncat substante corozive in fata mai multor persoane, iar unele victime au suferit rani ce ar urma sa le schimbe viata, transmite BBC.

Cele cinci atacuri au avut loc in cartierele Hackneu, Stoke Newington si Islington din estul Londrei.

Primul atac a avut loc in jurul orei locale 22.25 (00.25 oraRomaniei) pe strada Hackney.

Videos posted on social media show London acid attack victim being doused in water https://t.co/gganfDgth3 pic.twitter.com/ZHKc8Zsktv

— HuffPost UK (@HuffPostUK) July 14, 2017

Toate victimele au fost transportate la spital, iar cel putin o persoana a suferit rani care ii vor schimba viata. Intre timp, adolescentul este intr-o sectie de politie din estul metropolei, fiind retinut sub suspiciunea de vatamare corporala grava si talharie.

Prima victima este un barbat in varsta de 32 de ani, care conducea o motoreta, atunci cand doi tineri pe o motoreta au oprit langa el si i-au acoperit fata cu o substanta coroziva, pe strada Hackney.

Apoi, cei doi suspecti i-au furat motoreta victimei atacate cu acid. Politia Metropolitana a explicat ca asteapta o actualizare din partea medicilor cu privire la starea primei victime a atacurilor din estul Londrei.

La ora locala 22.49 (00.49 ora Romaniei), un al doilea barbat a fost atacat cu o substanta coroziva in Islington.

Urmatoarele trei atacuri au avut loc pe bulevardul Shoreditch, pe strada Cazenove si pe strada Chatsworth.

Numarul atacurilor cu acid a crescut dramatic in ultimii ani, de la 261 in 2015 la 458 in 2016, doar in Londra. De la inceputul anului, autoritatile londoneze au inregistrat 119 atacuri cu acid in capitala Marii Britanii.