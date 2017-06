Atacuri in Londra. Trei incidente au avut loc, cel putin o persoana a murit, iar doua au fost injunghiate

UPDATE 2:45: Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, sustine ca "teribilul incident" din Londra ar putea fi incadrat la act terorist. Comitetul de urgenta al guvernului se va reuni duminica dimineata.

UPDATE 2.35 In urma incidentelor din Londra, presedintele SUA, Donald Trump, a postat doua mesaje pe Twitter, in care face apel la Justitie: "Trebuie sa fim vigilenti si sa ramanem puternici. Justitia trebuie sa ne redea drepturile". Acesta cere aprobarea interdictiei de intrare a cetatenilor musulmani pe teritoriul SUA.





We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

UPDATE 2:30 Pe Twitter a fost postat un clip neoficial, in care apare un barbat care ar putea fi unul dintre suspecti. Veridicitatea imaginilor nu a fost inca confirmata de catre autoritati.





UPDATE 2:15 Un barbat a intrat intr-un restaurant din Borrowgh Market, la sud de London Bridge, si a injunghiat doua persoane, potrivit unui martor, relateaza CNN.

UPDATE 2:10 Autoritatile fac apel la oameni care se afla in proximitatea zonelor in care au avut loc cele trei incidente de la London Bridge, Borrowgh Market si Vauxhall sa se adaposteasca.

UPDATE 2:00: Potrivit autoritatilor, in urma incidentului de pe London Bridge, cand o camioneta lovit mai multi trecatori, cel putin o persoana a decedat.

UPDATE 1:50: Un al treilea incident se pare ca a avut loc in Vauxhall, sudul Londrei, potrivit Scotlanda Yard

UPDATE 1:30: Un alt incident grav a avut loc in Borrowgh Market, unde Reuters scrie ca trei persoane au fost atacate cu cutitul si au gatul taiat, nu se stie daca cele doua incidente au legatura in acest moment.

Cinci persoane au fost ranite si sunt tratate de medici, potrivit primelor informatii, conform BBC.

Politia a deplasat la fata locului un numar impresionant de forte de ordine.

Un martor a declarat ca soferul conducea cu "80 de km/h" cand a intrat pe London Bridge si a lovit persoanele.

Fortele de ordine i-au sfatuit pe cetateni sa evite zona.

