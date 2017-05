Atacurile informatice fara precedent din ultimele zile au fost posibile si din cauza NSA: "Este o apocalipsa cibernetica"

Microsoft a anuntat reactivarea unui update de securitate pentru Windows, ca sa-si ajute utilizatorii sa se protejeze.

Insa cel mai interesant este ca totul a pornit de la o agentie americana de informatii, NSA, la randul ei victima unui atac al hackerilor.

Atacurile cibernetice din ultimele zile au afectat 75.000 de computere din 99 de tari, potrivit Europol.

Varun Badhwar, analist de securitate: "Asistam la o apocalipsa cibernetica in prezent. E genul de lucruri de care, noi, ca industrie ne temeam. Este de o amploare fara precedent. N-am mai vazut nimic care sa se raspandeasca atat de repede, in doar 24 de ore, in atatea tari si continente."

Culmea este ca bresa exploatata in aceste atacuri a fost descoperita chiar de o agentie americana de spionaj, NSA. In loc sa anunte compania Microsoft de existenta bresei, NSA si-a creat, se pare, unelte pentru a profita de ea in scopuri de spionaj.

Numai ca NSA a fost, la randul ei, victima unui atac cibernetic, iar aceste unelte au devenit publice in urma cu cateva saptamani. Hackerii le-au facut si mai periculoase, pentru ca acum se pot instala in computer mult mai simplu, fara ca utilizatorul sa acceseze vreun link infectat.

Adam Kujawa, analist securitate cibernetica: "Daca aceste vulnerabilitati nu sunt comunicate dezvoltatorilor care le pot repara, atunci nu te poti apara de atacuri din partea unor grupari teroriste, tari sau chiar infractori".

Pericolul nu a trecut inca, dar numarul atacurilor a scazut simtitor, poate si datorita unui britanic de 22 ani, care a descoperit intamplator ca poate opri atacul pur si simplu inregistrand un nume de domeniu. Nu va bazati insa pe asta, spun specialistii.

Ciaran Martin, seful serviciului britanic de securitate informatica:"Sunt trei modalitati - sa va asigurati sa software-ul de securitate este la zi, ca aveti un antivirus performant si ca aveti un back-up pentru informatii si documente, pentru ca nimeni nu va poate cere rascumparare pentru datele pe care le-ati salvat altundeva."

Cat despre vinovati, analistii cred ca va dura luni de zile pana sa fie gasiti, dar e posibil si sa nu fie identificati niciodata.