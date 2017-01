Atena n-a mai vazut atata zapada de 9 ani. Valul de frig care a lovit Europa a facut peste 60 de victime

Ninsoarea si inghetul au blocat mai multe drumuri la periferie si pe dealul Lykabettus, iar traseele mai multor linii de autobuze au fost modificate. Primaria Atenei a decis sa prelungeasca pana vineri programul nocturn al salilor municipale unde pot fi gazduite cele aproximativ de 20.000 de persoane fara adapost.

In nordul Greciei si in mai multe districte din centrul tarii temperaturile au scazut la minus 10 grade. Zeci de drumuri si autostrazi au fost blocate de zapada in zonele de munte, inclusiv in Creta, unul din punctele europene cele mai apropiate de Africa.

In nordul Marii Egee vanturile puternice au dus la suspendarea traficului feriboturilor. Si in insulele Kefalonia si Zakynthos, din Marea Ionica, au cazut ninsori abundente.

A drone has captured striking footage of the Acropolis of Athens covered in snow pic.twitter.com/pBF51RVZNk

— The Telegraph (@Telegraph) January 10, 2017

Conditiile meteo vitrege au determinat intoarcerea la Atena a avionului ministrului grec pentru migratie, Yanis Muzalas, care urma sa ajunga in insula Lesbos, deoarece aeronava nu a putut ateriza pe aeroportul din Mitilene. Prognoza meteo arata insa ca incepand de miercuri conditiile meteo se vor ameliora.

Valul de frig care a lovit Europa a facut circa 60 de victime Valul de frig care a lovit Europa continua sa faca victime, cu circa 60 de decese inregistrate in total pana in prezent, relateaza AFP. In Polonia, tara cea mai afectata, frigul a facut sase noi victime luni, in conditiile in care temperaturile s-au mentinut la -20 de grade Celsius in unele regiuni, a anuntat marti Centrul guvernamental de securitate nationala (RCB), dupa ce anuntase luni ca zece persoane isi pierdusera viata duminica din cauza frigului.

In Romania, "sase decese cauzate de hipotermie" au fost raportate la nivel national in sase zile, a anuntat Ministerul Sanatatii in primul sau bilant oficial. Pentru intreg teritoriul a fost emisa o alerta de "temperaturi glaciale" marti. Mercurul in termometre a coborat pana la -32°C in centrul tarii, iar frigul a dus la inchiderea scolilor in Bucuresti si in judetul Constanta (sud-est).

In Balcani, cel putin sapte decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, dintre care 3 in Serbia, 3 in Macedonia si unul in Albania, a informat marti presa locala. Navigatia pe Dunare a fost suspendata marti pana la o notificare ulterioara din cauza bucatilor de gheata formate pe rau, iar porturile de la Marea Neagra au fost inchise marti din cauza curentilor de aer puternici.