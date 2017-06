Atentat cu bomba la un mall din Bogota. Autoritatile suspecteaza o grupare de traficanti de droguri. VIDEO

Mallul Andino, dintr-o zona exclusivista a Bogotei, a fost evacuate dupa explozia ce a avut loc in jurul orei locale 17 (duminica, 1 ora Moldovei), in toaleta femeilor. Centrul comercial a fost plin cu oameni care cumparau cadouri pentru Ziua Tatalui, de duminica.

Potrivit politiei, dispozitivul a fost amplasat intr-un vas de toaleta din baia de la etajul al doilea.

Presedintele Juan Manuel Santos a denuntat atacul si a promis sa ii aduca pe cei responsabili in justitie. „Nu vom lasa terorismul sa ne sperie”, a spus Santos din centrul comercial. “Locuitorii Bogotei ar trebui sa se simta in singuranta si protejati. Nu ne vom lasa garda jos, dar nu trebuie sa intram in panica. Asta vor teroristii”, a adaugat el.

Tragedie fara precedent in Columbia. Bilantul victimelor dupa alunecarile de teren, actualizat la cel putin 254 de morti

Explosion kills one, injures 11 at the Andino shopping center in #Bogota. Mayor confirms event is terror-related

Una dintre victime a fost o frantuzoiaca in varsta de 23 de ani, care facea voluntariat intr-o zona saraca din oras, a spus primarul orasului, Enrique Penalosa.

Strazile din jurul centrului comercial au fost inchise, in timp ce ambulante s-au grabit la locul atacului, iar oficiali din serviciile de securitate au incercat sa stabileasca cine a fost responsabil pentru explozie. Echipe de genisti au verificat zona pentru a gasi eventuale alte bombe.

#BreakingNews. 3 morts dont une français de 23 ans ds un #attentat ds un centre commercial de #Bogota en #Colombie

Masurile de securitate s-au imbunatatit la Bogota in ultimul deceniu. La un moment dat, gentile erau verificate la intrarea in malluri, dar autoritatile au renuntat la masura in ultimii ani.

Un acord de pace semnat anul trecut cu FARC, cea mai mare grupare de gherila a tarii, a crescut increderea ca atentatele vor inceta.

A doua cea mai mare grupare insurgenta din tara, Armata Eliberarii Nationale (ELN), a detonat in februarie o bomba la Bogota, ranind zeci de politisti. Miscarea negociaza in prezent un acord de pace cu Guvernul si a condamnat atacul vizand civili.

Autoritatile au anuntata ca o grupare de fosti militanti de dreapta, Clanului Golfului, care se ocupa de trafic de droguri, au amenintat recent Bogota.