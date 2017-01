Atentat cu cel putin 11 morti, in Nigeria. O femeie cu un bebelus in spate s-a aruncat in aer cand a vazut soldatii

Atentatul a avut loc in orasul Madagali din nord-estul Nigeriei si primul bilant indica 11 morti si mai multe persoane grav ranite. Autoritatile precizeaza insa ca cifra nu este finala, dat fiind ca inca nu s-a terminat evacuarea cadavrelor si ranitilor.

Atacul ar fi fost comis, potrivit presei locale care citeaza fortele de ordine, de mai multi atentatori-kamikaze, printre care si o femeie cu un bebelus in spate. Cel putin trei dintre atacatori au incercat sa intre in parcarea unei institutii oficiale, dar cand au vazut soldatii de pauza apropiindu-se, s-au detonat. Un al patrulea a fost impuscat inainte sa apuce sa se arunce in aer.

Atentatul a fost atribuit Boko Haram, care ataca in mod constant Madagali. Doar anul trecut, peste 100 de persoane au murit in localitate in astfel de atacuri.