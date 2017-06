Atentat cu masina capcana in Afganistan. Cel putin 20 de oameni au murit in timp ce asteptau sa-si ia salariile

Cel putin 24 de oameni au fost ucisi si 60 raniti in explozia unei masini-capcana in fata sucursale New Kabul Bank din Lashkargah.

Atentatul a avut loc in jurul orei locale 12:00, in momentul cand oamenii stateau la coada la banca pentru a-si incasa salariile, spun oficialii afgani.

Se pare ca majoritatea victimelor fac parte din fortele de securitate afgane.

Luna trecuta, un atac similar a avut loc la o banca din orasul afgan Gardez. Atat Statul Islamic, cat si talibanii folosesc acest mod de operare