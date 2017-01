Atentat cu masina-capcana in fata Parlamentului din Kabul. Cel putin 20 de oameni au fost ucisi, printre raniti - o deputata

UPDATE 15:15 Sunt 21 de morti si 45 de raniti, potrivit primelor informatii oficiale citate de BBC. Bilantul a fost prezentat de un oficial de securitate al institutiei, potrivit caruia majoritatea victimelor sunt angajati civili ai Parlamentului.

UPDATE 14:45 Primul bilant neoficial indica 50 de morti si raniti, potrivit presei locale.

Un atacator sinucigas s-a aruncat in aer marti in apropierea cladirii parlamentului din Kabul, iar la scurt timp a explodat o masina-capcana in ceea ce pare sa fi fost o operatiune coordonata, au declarat oficialitati afgane, citate de Reuters.

DPA relateaza in schimb ca ambele atacuri au fost comise cu masini-capcana. "O Toyota 4Runner incarcata cu explozibili a sarit in aer in apropierea cladirii parlamentului", a declarat Ahamd Wali Saboori, seful politiei din districtul 7 din Kabul, adaugand ca o a doua masina a explodat imediat dupa ce oficialitati din domeniul securitatii au ajuns in zona, potrivit DPA.

"Exista victime, dar nu stim inca numarul exact", a declarat Saboori, citat de agentia de presa germana. O a treia masina suspecta a fost oprita in zona, in timp ce fortele de securitate se grabeau sa ajunga la fata locului. Potrivit martorilor oculari, Rahima Jami, o parlamentara aleasa in circumscriptia Herat a fost ranita in atac.

Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a revendicat atacurile.