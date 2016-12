Atentat in Berlin. Amprentele lui Anis Amri, gasite in camionul mortii: "Daca fiul meu e in spatele atacului, il voi renega"

Un frate al suspectului tunisian ii cere acestuia sa se prezinte la politie

Un frate al suspectului tunisian in atentatul cu camion comis asupra unui targ de Craciun din Berlin i-a cerut acestuia joi sa se predea politiei, intr-un interviu pentru AFP. "(...) Prezinta-te" la politie "pentru ca familia sa poata fi linistita", i-a transmis Abdelkader Amri fratelui sau, in fata locuintei familiei din Oueslatia, in centrul Tunisiei.

Daca fratele meu este autorul atentatului, "ii spun: "tu nu ne onorezi, nu onorezi familia ta, nici oamenii din cartierul tau", a aratat Abdelkader Amri, inainte de a adauga: "Dar sunt sigur ca nu este el". O brigada antiterorista i-a audiat miercuri pe parintii acestui tunisian cautat de politie.

Tot joi, mama tunisianului suspectat de implicare in atacul de la targul de Craciun din Berlin a facut apel la el sa se predea autoritatilor germane, relateaza agentia DPA. ''Daca fiul meu s-a aflat in spatele atacului, il voi renega'', a declarat Nour al-Huda, mama suspectului tunisian Anis Amri, intr-un interviu in cotidianul al-Chourouk din Tunisia.

''Am vorbit cu el acum cateva zile. Mi-a trimis cadouri si bani'', a spus mama suspectului. Potrivit DPA, politia germana a intreprins joi o razie la un centru de refugiati din Germania unde se banuia c-ar locui tunisianul, in varsta de 24 de ani, cautat in legatura cu atacul de la Berlin, soldat cu 12 morti si 48 de raniti luni seara.

Circa 100 de oficiali, inclusiv unitati speciale, au fost implicati in operatiunea din orasul Emmerich (vestul landului Renania de Nord-Westfalia), care a durat circa o ora.

Amprentele lui Anis Amri, gasite pe volanul din "camionul mortii". Politia stia ce intentii are, dar nu l-a arestat

In martie politia a primit un pont potrivit caruia tanarul Anis Amri planuia un atac. A si fost arestat de doua ori, dar eliberat de fiecare data. Tunisianul in varsta de 24 de ani este cautat acum in toata Europa. Nemtii ofera o recompensa de 100 de mii de euro celui care ajuta la prinderea lui.

Amprentele lui Anis Amri au fost gasite pe portiera camionului. Pe numele tunisianului in varsta de 24 de ani a fost emis un mandat european de arestare. Potrivit documentului, Amri folosea sase identitati diferite, din trei nationalitati distincte: tunisiana, egipteana si libiana. Politistii au avertizat ca suspectul este inarmat si foarte periculos.

Dupa ce a stat patru ani inchis in Italia, a juns in Germania, in iulie, 2015. Anul acesta, in martie, a intrat in atentia autoritatilor germane, dupa un pont primit de politie. Amri ar fi planuit un jaf pentru a face rost de bani ca sa-si procure arme automate, pe care apoi sa le foloseasca intr-un eventual atac. Pana in septembrie a fost monitorizat dar in lipsa unor indicii clare a iesit de pe "radarul anti-terorist" al politiei.

Amri a fost arestat totusi in iulie si august, anul acesta, pentru agresiune si uz de acte false. A fost eliberat de fiecare data. Anchetatorii germani stiau inclusiv ca Amri a avut legaturi cu un cleric periculos care recruta luptatori pentru gruparea Stat Islamic.Trebuia sa fie deportat pana la finalul lui 2016 doar ca actele nu erau gata.

Ralf Jaeger, ministru de interne Renania de Nord-Westfalia: "Am cerut, in august, copii ale acestora. La inceput, tunisienii au negat ca individul este cetatean tunisian. Actele de care aveam nevoie au ajuns abia azi." A plecat din Tunisia de tanar, la 16-17 ani, dupa ce a fost acuzat de furt. Acasa, fratele lui a aflat cu stupoare ca este principalul suspectat pentru masacrul de la Berlin. Parca eram pe un camp de lupta, spun medicii care i-au preluat pe raniti, dupa atacul de luni.

Michael Schuetz, medic urgente: "Era sange peste tot. Ca la razboi. Multi dintre angajatii spitalului au aflat de pe retelele de socializare despre ce se intamplase si erau deja aici. Pe de o parte au fost rani specifice unui accident. Traumatisme, fracturi. Unii au fost prinsi sub camion. Altii au suferit rani dupa ce casutele au cazit peste ei. Au suferit fracturi de mai multe feluri."

A vorbit cu jurnalistii si un turist italian, care a scapat doar cu rani usoare dupa prapadul din Targul de Craciun.

"Eram la targul de Craciun. Imi amintesc zgomotul facut de motorul camionului care accelera. M-am intors catre sotia mea si atunci camionul m-a lovit. Am vazut in jurul meu oameni trantiti la pamant, zaceau nemiscati. Am reusit sa gasim iesirea, acolo ne-au luat in primire paramedicii."

Targul de Craciun in care teroristul a intrat cu un camion de 25 de tone direct in multime a fost redeschis, dar abia acum este protejat de bariere de beton.

Amprentele lui Anis Amri, gasite pe "camionul mortii"

Anchetatorii germani au gasit amprentele suspectului Anis Amri pe camionul folosit la atacul din Berlin, potrivit Bild. Mai mult, Spiegel scrte ca tunisianul era in vizorul autoritatilor de mai mult timp, dupa ce se oferise voluntar pentru un atentat sinucigas si incercase sa isi procure arme. Amri nu a fost insa arestat atunci, deoarece nu existau suficiente probe.

Patru suspecti au fost arestati joi dimineata

Parchetul de la Berlin a confirmat pentru Bild ca patru persoane din anturajul lui Anis Amri au fost arestate dupa o serie de descinderi nocturne la mai multe adrese din capitala germana. Perchezitiile continua la locuintele celor arestati.

Um 6.30 Uhr schlugen Beamte eines #SEK die Tür einer Wohnung ein. Nach den Festnahmen durchsuchte die Kripo die Räume. #breidscheidplatz pic.twitter.com/n3TjS13BGu

— Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) December 22, 2016

Declaratiile fratelui lui Anis Amri

Unul dintre fratii tunisianului cautat pentru atentatul de la Berlin, Walid, a declarat pentru presa germana ca a discutat ultima data in urma cu doua saptamani si ca “era ok”, relateaza tabloidul german Bild. Walid a precizat ca a tinut legatura cu fratele sau prin intermediul Facebook -ului, din 2011 incoace, de cand Anis Amri a plecat din Tunisia, cu speranta ca va ajunge in Germania si isi va gasi un loc de munca.

"Am vorbit cu el ultima data acum doua saptamani. Atunci mi-a spus ca e ok", a declarat Walid pentru Bild.

Pana sa ajunga insa in Germania, suspectul a fost in Italia, unde a facut inchisoare 4 ani pentru ca ar fi provocat un incendiu la o scoala. Anis a ajuns in Germania in 2015, potrivit autoritatilor germane. Fratele acestuia a declarat pentru Bild ca Anis nu a trimis niciun ajutor financiar familiei din Tunisia. Acesta a mai precizat ca nimeni din familei nu are legaturi cu gruparea terorista Daesh.

Suspectul atentatului de la Berlin a cautat pe internet informatii despre fabricarea explozibililor

Tunisianul Anis Amri a cautat pe internet informatii despre fabricarea dispozitivelor explozive si a comunicat cu organizatia Statul Islamic, potrivit unui articol aparut miercuri seara in New York Times. Tunisianul in varsta de 24 de ani a comunicat cu organizatia extremista cel putin odata si se afla de asemenea pe o lista cu persoane care au interdictie de calatorie in SUA, a precizat ziarul, citand un oficial american sub rezerva anonimatului.

Amri, care a folosit mai multe nume false si risca sa fie deportat, este banuit ca a fugit de la locul atentatului comis luni seara la Berlin, in care 12 persoane au fost ucise si alte 48 au fost ranite.

Actele de identitate ale lui Amri au fost gasite in camion dupa atac. Amri a fost supravegheat in perioada martie-septembrie anul acesta, fiind banuit ca ar fi vrut sa fure bani pentru a cumpara arme automate cu scopul de "a comite probabil un atac impreuna cu complici", au anuntat autoritatile berlineze. Cu toate acestea, in urma supravegherii nu au fost stranse suficiente dovezi pentru a se formula acuzatii impotriva sa.

Recompensa de 100.000 de euro pentru prinderea sa

Parchetul antiterorist al Germaniei a dat publicitatii un aviz pentru darea in urmarire a lui Anis Amri insotit de o recompensa. Anis Amri are o inaltime de 1,78 metri si o greutate de circa 75 de kilograme.

"Daca vedeti persoana cautata, informati politia. Insa, nu va puneti propria viata in pericol, aceasta persoana ar putea fi periculoasa si inarmata", a atentionat Parchetul intr-un comunicat, precizand ca se ofera o recompensa de 100.000 de euro pentru prinderea acestuia.