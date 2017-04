Atentat la Sankt Petersburg: Luminile in Turnul Eiffel, stinse in semn de omagiu adus victimelor

''In seara aceasta, la miezul nopţii'', 22:00 GMT, ''orasul Paris va stinge luminile din Turnul Eiffel in semn de omagiu adus victimelor atentatului din Sankt-Petersburg'', scrie primarul Anne Hidalgo intr-un tweet, folosind hashtagurile #SaintPetersbourg #NoussommesUnis (Sankt Petersburg, Suntem uniti), relateaza AFP.

Paisprezece persoane au fost ucise in explozie si 49 au fost ranite in timpul acestui atentat in fosta capitala imperiala rusa.

Anchetatorii rusi l-au identificat marti pe autorul atentatului sinucigas, un barbat in varsta de 22 de ani, din Kargazstan, care reusise sa plaseze si a doua bomba, dezamorsată la timp, scrie agerpres.ro