Atentat sangeros in capitala Afganistanului. O autocisterna a fost aruncata in aer in apropierea ambasadelor straine si a palatului prezidential din Kabul: 90 de oameni au murit - VIDEO

La ora locala opt si 30 de minute, o autocisterna a fost aruncata in aer in apropierea ambasadelor straine si a palatului prezidential din Kabul. Explozia a fost foarte puternica, iar fumul dens se vedea de la mare distanta. In acel moment, in zona se afla o multime de oameni, iar numarul victimelor crestea cu fiecare ora. Sunt zeci de morti si sute de raniti.

Cladirile ambasadei Germaniei si a Frantei au fost avariate in urma deflagratiei. Germania a anuntat ca are raniti in randul personalului sau diplomatic. Medicii i-au transportat pe cei care au avut de suferit la spital. Printre ei si patru jurnalisti BBC. Soferul lor afgan a murit in atac.

”Totul a fost distrus. Erau o mulţime de oameni pe străzi, care au fost ucişi.”

”Mergeam la oficiu, la muncă. Eram în maşină când a explodat bomba.”

Explozia a avariat zeci de masini si a starnit panica in randul populatiei. Autoritatile presupun ca autocisterna care a fost aruncata in aer era plina cu explozibil.

Najib DANISH, PURTATORUL DE CUVANT AL MINISTERULUI AFGAN DE INTERNE ”30 de autoturisme au fost avariate. Am început o investigaţie şi vom anunţa detalii pe parcurs.”

Autoritatile urmeaza sa afle cum a fost posibil ca vehiculul cu explozibil sa fie adus intr-un cartier atat de bine pazit. Este cel mai grav atentat din ultima perioada. In prezent, in Afganistan sunt zece mii de soldati straini, care antreneaza trupele afgane.