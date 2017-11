Atentat sangeros in Egipt. Aproape 200 de persoane au murit dupa detonarea unei bombe langa o moschee - VIDEO

Incepem cu un atentat sangeros produs acum cateva ore in Egipt. Aproape 200 de oameni au murit dupa detonarea unei bombe langa o moschee. Potrivit martorilor, dupa explozie, teroristii au tras in cei care incearcau sa fuga din lacas. Oamenii au cazut secerati de gloante. Deocamdata nimeni nu a revendicat atentatul. In aceasta zona au loc frecvent atacuri ale gruparii teroriste Stat Islamic. Autoritatile egiptene au decretat trei zile de doliu in tara.A