Atentat sinucigas in orasul Lahore din Pakistan. Cel putin 25 oameni, majoritatea politisti, au murit - VIDEO

UPDATE: Talibanii pakistanezi au revendicat luni dupa-amiaza un atentat sinucigas soldat cu 25 de morti, care i-a vizat pe politistii din localitatea Lahore, transmite Reuters. Acest atac sinucigas a pus capat unei perioade de relativ calm in metropola pakistaneza, care are aproximativ 10 milioane de locuitori si este situata in apropiere de granita cu India.

Explozia puternica a decimat randurile politistilor pakistanezi, care au fost desfasurati intr-o misiune de rutina pentru a-i alunga pe vanzatorii ambulanti din apropierea complexului de birouri Lahore Technology Park.

”Noi suspectam ca atacatorul sinucigas a venit pe o motocicleta si s-a izbit de punctul de control al politiei”, a declarat seful operatiunilor Politiei din Lahore, Haider Ashraf. Salvatorii i-au transportat pe raniti la spital, iar politistii au ridicat bariere in zona unde a avut loc explozia devastatoare din Lahore.

”Bilantul pe care-l avem acum este de 25 de morti si 52 de raniti”, a declarat un purtator de cuvant pentru serviciile de urgenta, Jam Sajjad Hussain. Ministrul Internelor, Chaudhry Nisar Ali Khan, a precizat ca cei mai multi morti si raniti sunt politisti, iar bilantul ar urma sa creasca in urmatoarele ore, avand in vedere numarul ridicat al ranitilor care sunt tratati in spitalele din Lahore.

Video-grab of #LahoreBlast near Arfa Karim Tower. pic.twitter.com/cKBSSeTA4q

— Ibrahim Qazi (@miqazi) 24 iulie 2017

Asemenea atentate sinucigase sunt frecvente in Pakistan, in special in acele regiuni tribale izolate care se invecineaza cu Afganistan.

Insa, atacurile teroriste au devenit din ce in ce mai rare in ultimii ani in Lahore.

Inspectorul General Adjunct al Politiei din Lahore, Haider Asharf, a catalogat explozia drept un atentat sinucigas, sustinand ca au fost vizate fortele politienesti desfasurate pentru o operatiune de rutina in apropiere de Lahore Tehnology Park.

Nicio grupare nu a revendicat pana in acest moment atacul sinucigas, dar asemenea explozii au fost adeseori orchestrate in trecut de militantii talibani din Pakistan.

De asemenea, premierul pakistanez a condamnat explozia si a promis ”cel mai bun tratament medical posibil pentru raniti”. In aprilie, un atac sinucigas similar asupra unei echipe a armatei a ucis sase persoane si a ranit alte 18 in metropola cu 10 milioane de locuitori din estul Pakistanului.