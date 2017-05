Atentat terorist in Thailanda. Cel putin 20 de raniti, dupa doua explozii intr-un centru comercial. Cine a revendicat atacul

Potrivit publicatiei britanice, care citeaza presa locala, incidentele s-au produs intr-un centru comercial. Astfel, o masina a explodat la intrarea in mall-ul Big C din Pattani, o provincie aflata in sudul tarii.

Comandantul de politie Ronnasilp Phusara a declarat ca persoane neidentificate si-au parcat masinile in fata centrului comercial, apoi au aruncat cu artificii in magazin si au fugit.

Se pare ca atacul a fost comis de separatistii musulmani din sudul tarii.

#BREAKING: 2 bombs exploded at the entrance of a supermarket in #Pattani #Thailand: 20 injured pic.twitter.com/Bx2TWPbnLu

Politia il cauta pe cel de-al doilea suspect in cazul atentatului de la Bangkok. Ce a facut barbatul inainte de explozii — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 9, 2017

O a doua bomba se presupune ca ar fi fost detonata in timp ce trecatorii incercau sa fuga de la locul primului incident.

#Thailand #Pattani - 2 explosions reported. Emergency services and bomb squad on scene. pic.twitter.com/PDwpImlhnG

