Atentate in Bagdad, in noaptea de luni spre marti. Un kamikaze ISIS a ucis 16 oameni la o gelaterie. FOTO si VIDEO

Aproape 30 de persoane au fost ucise si aproximativ 100 au fost ranite marti, in doua atentate survenit la interval de cateva ore la Bagdad, in timp ce fortele guvernamentale incearca sa ii alunge pe jihadisti din Mosul, al doilea oras ca marime al Irakului, relateaza AFP.

Unul dintre cele doua atentate a fost revendicat de gruparea Statul Islamic, cu care fortele guvernamentale se lupta la Mosul. In noaptea de luni spre marti, dupa miezul noptii, un kamikaze s-a aruncat in aer, intr-un vehicul-capcana, in fata unei gelaterii populare din cartierul Karrada, din centrul capitalei irakiene.

#عاجل الصور الاولية لانفجار #بغداد الليلة ، #الدوله_الاسلامية كما تدعي نفسها تقتل المسلمين العراقيين في رمضان #انفجار_الكرادةpic.twitter.com/iMgQJI7AY6

— Steven nabil (@thestevennabil) 29 mai 2017

“Bilantul a crescut la 16 morti si 75 de raniti, printre care femei si copii”, a declarat un oficial din serviciile de securitate ale tarii. Imagini publicate pe retelele de socializare arata impactul devastator al exploziei.

Statul Islamic, prin agentia de propaganda Amaq, a revendicat atacul, vizand “o adunare a siitilor”, o comunitate a islamului considerata ca eretica de catre organizatia jihadista sunita.

#breaking Video showing moments after large terrorist blast targets a busy area in #baghdad tonight , civilians gather there during Ramadan pic.twitter.com/h7XFrgmYB5

— Steven nabil (@thestevennabil) 29 mai 2017

Brett McGurk, trimisul special american la coalitia internationala din Siria si Irak, a condamnat atacul. “Teroristii din ISIS au vizat copii si familii care se distrau la o gelaterie. Sustinem Irakul impotriva raului”, a adaugat el.

Cateva ore mai tarziu, o masina-capcana parcata pe Podul Martirilor, unul dintre principalele poduri din capitala, a explodat.

عاجل : انفجار ارهابي صباح اليوم يهز بغداد قرب دائرة التقاعد و سوق للاسماك في وقت الدوام الرسمي. المكان يكتض بالمتقاعدين كبار العمر و العمال pic.twitter.com/cZCgiX0Kuv

— Steven nabil (@thestevennabil) 30 mai 2017

“Unsprezece persoane au fost ucise in deflagratia masinii-capcana, care a vizat civili”, a precizat un ofiteri, afirmand ca s-au inregistra si 10 raniti.

#breaking #baghdad terrorist attack this morning targeting the busy street near the governmental retirement department.Use pics with credits pic.twitter.com/YZWnZag5fF

— Steven nabil (@thestevennabil) 30 mai 2017

Aceste atacuri s-au produs in luna sfanta a Ramadanului.