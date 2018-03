Atentate in serie cu colete explozive in Texas. Doua persoane au murit, iar altele doua au fost ranite dupa ce au gasit la usile lor pachete suspecte si le-au deschis. Ce spun autoritatile - VIDEO

Cel mai recent caz a avut loc ieri dimineata in orasul Austin din statul american Texas. O batrana de 75 de ani a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a deschis un pachet suspect lasat la usa casei sale. Coletul continea de fapt explozibil, care s-a detonat cand a fost deschis. Un caz mai grav a avut loc acum cateva zile, cand explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan.

Brian MANLEY, SEF POLTIA AUSTIN: "Ceea ce avem pana in prezent este ca avem doua victime care de rasa afro-americana si victima acestui ultim incident in care a fost vizata o femeie latino-americana in varsta de 75 de ani. Deci, inca lucram pentru a afla daca rasa ar putea juca un rol in aceasta situatie."

Primul pachet capcana, lasat la intrarea intr-o casa din Austin, a explodat inca pe 2 martie si a omorat un barbat in varsta de 39 de ani. Desi cele trei incidente par a fi trase la indigo politia nu a incadrat deocamdata al treilea caz in aceeasi serie, dar a cerut localnicilor sa nu deschida pachetele lasate la intrarea in locuinte.

Brian MANLEY, SEF POLTIA AUSTIN: “Daca vedeti ceva ciudat, ceva ce va da de banuiala, este foarte important sa ne sunati si pentru toti locuitorii care gasesc astfel de pachete suspecte sa nu le atingeti sau mutati, in nici un caz.”

Politistii texani urmeaza sa verifice camerele de supraveghere aflate in preajma locuintelor vizate de explozii, deoarece ei cred ca pachetele au fost lasate personal de catre cineva si nu trimise prin posta.