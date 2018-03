Atentatele in serie continua in SUA. Inca doua persoane au ajuns la spital cu rani grave dupa ce coletele pe care le-au gasit la usa caselor lor a explodat - VIDEO

Atentatele in serie continua in orasul american Austin. Inca doua persoane au ajuns ieri la spital cu rani grave dupa ce coletele pe care le-au gasit la usa caselor lor a explodat. Autoritatile au anuntat stare de alerta si au rugat oamenii din localitate sa raman in casele lor, in conditiile in care deja s-au produs 5 atacuri de acest gen. Oamenii legii au legat atentatul de ieri cu altele doua produse de la inceputul acestei luni si cred ca motivele ar fi rasiale.