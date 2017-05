Atentatorul din Manchester ar putea sa fi fost doar "caraus"pentru o vasta retea ISIS. Cum s-au infiltrat jihadistii in UK

In urma atacului, a fost carnagiu - 22 de morti si 119 raniti, dintre care 20 in stare foarte grava. Sute de soldati inarmati au fost desfasurati la obiective importante din Londra si in alte orase mari, dupa ce premierul Thersa May a declarat ca un nou atac ar putea fi iminent.

Dupa identificarea teroristului sinucigas, care a murit in explozia din apropierea salii de concerte, politia ii cauta complicii lui Salman Abedi, un tanar de 22 de ani, cu origini libiene, nascut la Manchester.

Presa, care citeaza surse din ancheta, afirma ca Abedi ar fi fost de fapt doar... "carausul". Abedi a calatorit recent in Libia si, posibil, si in Siria. Jurnalistii Sky News au dezvaluit ca Abedi avea legaturi cu o celula terorista activa in Manchester si l-a cunoscut si pe jihadistul Raphael Hostey, care recruta luptatori straini in numele Statului Islamic.

De asemenea, atacatorul sinucigas a crescut intr-un complex de apartamente sociale din partea sudica a zonei metropolitane din Manchester, Moss Side, unde locuiau mai multi tineri care s-au radicalizat intre ei si chiar au plecat sa lupte alaturi de jihadistii Statului Islamic din Siria si Irak. In ultimii ani, cel putin 16 persoane din zona au plecat pentru a se alatura militantilor islamisti din Siria si Irak, printre ei numarandu-se si Raphael Hostey - care si-a luat numele jihadist Abu Qaqaa al Britani si a incercat sa seduca suste de tineri pe retelele sociale, pentru a se alatura ISIS. Hostey a trimis bani mai multor tineri din Moss Side, pentru a sprijini calatoria acestora spre Siria - printre ei numarandu-se Stephen Gray, Raymond Matimba si Ronald Fiddler.

Jurnalistii Sky News sustin ca au obtinut o serie de documente despre celula Statului Islamic, care demonstreaza ca Abedi si Hostey isi petreceau timpul in apropierea aceluiasi complex de apartamente sociale si mergeau la moscheea Didsbury, inainte sa devina dezamagiti de viata in Marea Britanie. Mai multe surse din randul serviciilor antiteroriste au stabilit o legatura ”importanta” intre cei doi barbati, in timp ce investigau atacul terorist de la Manchester Arena, care a fost deja revendicat de catre jihadistii Statului Islamic. Desi autoritatile americane nu au confirmat niciodata moartea lui Hostey, serviciile de informatii cred ca acesta si-a pierdut viata anul trecut, in urma unui atac cu drona din Siria.

"Stim ca era cunoscut pana la un anumit punct de serviciile britanice de informatii", spune Amber Rudd, ministrul britanic de interne.

Cel putin 5 persoane au fost arestate dupa mai multe raiduri in Manchester. La Tripoli, in Libia, au fost retinuti, de asemenea, tatal - Ramadan Abedi - si fratele mai mic al teroristului. Acesta din urma, Hashem, e banuit ca ar avea legaturi cu gruparea Stat Islamic si probabil stia de planurile macabre ale lui Salman Abedi.

Dupa ridicarea gradului de alerta terorista la nivel maxim, armata a desfasurat 1000 de soldati inarmati, pentru asigurarea securitatii unor obiective cheie la Londra. Parlamentul nu mai poate fi vizitat si a fost suspendata ceremonia schimbari garzii, de la Palatul Buckingham, una dintre marile atractii pentru turisti.