Atentatul de la Manchester: politia britanica a facut a 12-a arestare. Un tanar de 25 de ani, suspectat de terorism

Astfel, numarul persoanelor arestate a ajuns la 12. In total, 15 adrese si locuri au fost perchezitionate de politie in legatura cu atacul. Aproximativ 1.000 de oameni lucreaza la investigatie.

Intre timp, fortele de ordine au perchezitionat o casa din Moss Side, iar locuitorii din zona sustin ca au auzit o explozie in zona, in jurul orei locale 14 (16 ora Moldovei).

Ofiteri de politie ajutati de caini se afla in zona, iar mai multe drumuri au fost inchise.

Un alt martor a spus ca a auzit un barbat tipand in timpul raidurilor, in timp ce un vecin a povestit ca a vazut un barbat tinut la pamant de ofiteri.

Zona unde se desfasoara raidul se afla in apropiere de frizeria unde lucra varul lui Salman Abedi, autorul atacului de la Manchester.

Intre timp, sute de politisti au fost desfasurati sambata pentru a asigura securitatea celor 50.000 de fani care au luat parte la concertul The Courteeners, pe terenul de cricket Old Trafford – primul concert important din oras dupa atac.

NEW: Manchester police arrest 14th person in connection with last week's deadly arena attack; 12 remain in custody https://t.co/f7T554ynjf pic.twitter.com/jvIddRxZmA

— ABC News (@ABC) May 28, 2017

Masuri suplimentare de securitate au fost luate si pentru maratonul de duminica Great Manchester Run, la care ar urma sa participe zeci de mii de oameni, inclusiv primarul Manchester, Andy Burnham.