Atentatul din Berlin. Amprentele lui Anis Amri, gasite pe "camionul mortii". Politia stia ce intentii are, dar nu l-a arestat

UPDATE 13:20 Amprentele lui Anis Amri, gasite pe "camionul mortii"





Anchetatorii germani au gasit amprentele suspectului Anis Amri pe camionul folosit la atacul din Berlin, potrivit Bild. Mai mult, Spiegel scrte ca tunisianul era in vizorul autoritatilor de mai mult timp, dupa ce se oferise voluntar pentru un atentat sinucigas si incercase sa isi procure arme. Amri nu a fost insa arestat atunci, deoarece nu existau suficiente probe.

UPDATE 11:10 Patru suspecti au fost arestati joi dimineata





Parchetul de la Berlin a confirmat pentru Bild ca patru persoane din anturajul lui Anis Amri au fost arestate dupa o serie de descinderi nocturne la mai multe adrese din capitala germana. Perchezitiile continua la locuintele celor arestati.

Um 6.30 Uhr schlugen Beamte eines #SEK die Tür einer Wohnung ein. Nach den Festnahmen durchsuchte die Kripo die Räume. #breidscheidplatz pic.twitter.com/n3TjS13BGu — Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) December 22, 2016

Declaratiile fratelui lui Anis Amri





Unul dintre fratii tunisianului cautat pentru atentatul de la Berlin, Walid, a declarat pentru presa germana ca a discutat ultima data in urma cu doua saptamani si ca “era ok”, relateaza tabloidul german Bild.

Walid a precizat ca a tinut legatura cu fratele sau prin intermediul Facebook -ului, din 2011 incoace, de cand Anis Amri a plecat din Tunisia, cu speranta ca va ajunge in Germania si isi va gasi un loc de munca.

"Am vorbit cu el ultima data acum doua saptamani. Atunci mi-a spus ca e ok", a declarat Walid pentru Bild.

Pana sa ajunga insa in Germania, suspectul a fost in Italia, unde a facut inchisoare 4 ani pentru ca ar fi provocat un incendiu la o scoala. Anis a ajuns in Germania in 2015, potrivit autoritatilor germane.

Fratele acestuia a declarat pentru Bild ca Anis nu a trimis niciun ajutor financiar familiei din Tunisia. Acesta a mai precizat ca nimeni din familei nu are legaturi cu gruparea terorista Daesh.

Suspectul atentatului de la Berlin a cautat pe internet informatii despre fabricarea explozibililor





Tunisianul Anis Amri a cautat pe internet informatii despre fabricarea dispozitivelor explozive si a comunicat cu organizatia Statul Islamic, potrivit unui articol aparut miercuri seara in New York Times, relateaza joi DPA.

Tunisianul in varsta de 24 de ani a comunicat cu organizatia extremista cel putin odata si se afla de asemenea pe o lista cu persoane care au interdictie de calatorie in SUA, a precizat ziarul, citand un oficial american sub rezerva anonimatului.

Amri, care a folosit mai multe nume false si risca sa fie deportat, este banuit ca a fugit de la locul atentatului comis luni seara la Berlin, in care 12 persoane au fost ucise si alte 48 au fost ranite.

Actele de identitate ale lui Amri au fost gasite in camion dupa atac.

Amri a fost supravegheat in perioada martie-septembrie anul acesta, fiind banuit ca ar fi vrut sa fure bani pentru a cumpara arme automate cu scopul de "a comite probabil un atac impreuna cu complici", au anuntat autoritatile berlineze. Cu toate acestea, in urma supravegherii nu au fost stranse suficiente dovezi pentru a se formula acuzatii impotriva sa.

Recompensa de 100.000 de euro pentru prinderea sa





Parchetul antiterorist al Germaniei a dat publicitatii un aviz pentru darea in urmarire a lui Anis Amri insotit de o recompensa.

Anis Amri are o inaltime de 1,78 metri si o greutate de circa 75 de kilograme.

"Daca vedeti persoana cautata, informati politia. Insa, nu va puneti propria viata in pericol, aceasta persoana ar putea fi periculoasa si inarmata", a atentionat Parchetul intr-un comunicat, precizand ca se ofera o recompensa de 100.000 de euro pentru prinderea acestuia.