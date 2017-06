Atentatul din Manila, Filipine. Un individ inarmat a dat buzna in hotel si a deschis focul, omorand cel putin 37 de oameni si ranind cateva zeci. Suspectul si-a dat foc si a murit - VIDEO

Barbatul a intrat in hotel putin dupa miezul noptii, ora locala si a inceput sa traga in televizoarele din casino-ul complexului, dupa care a incendiat mai multe mese de joc. Potrivit politiei, suspectul a turnat combustibil peste mobila si covoare, astfel ca acestea au luat foc imediat. Desi incendiul nu a fost mare, fumul dens a provocat decesele. Si astazi dimineata, din cladirea mai iesea fum.

Speriati, oamenii au inceput sa se calce in picioare. 37 de persoane, 24 de turisti si 13 angajati ai hotelului, au murit intoxicati cu fum, iar alti 50 de oameni au ajuns la spital. Politia locala sustine ca individul nu a tras in oameni, asa cum pe corpurile victimelor nu au fost gasite rani provocate de gloante.

Suspectul a reusit sa dispara initial, luand cu el mai multe pungi cu fise in valoare de 113 milioane de pesos filipinezi, adica 2,3 milioane de dolari. Au fost publicate si imagini cu presupusul atacator. Presa locala si unii oficiali cred ca atacatorul ar fi fost strain, pentru ca vorbea engleza foarte bine. Politia spune ca el s-a sinucis dupa atac.

Ronald DELA ROSA, SEFUL POLITIEI DIN FILIPINE: “Poliţia noastră a pornit la etaj şi a intrat în camera 510, dar era prea târziu, pentru că atunci când au intrat acolo, fumul era extrem de gros, iar atacatorul s-a incendiat, ceea ce a dus la moartea sa”.

Martorii au vorbit despre mai multe explozii si impuscaturi, asa ca initial s-a crezut ca ar fi vorba despre un atentat terorist. Mai mult, atacul a fost revendicat de ISIS. Politia spune insa ca agresorul a actionat singur si nu avea legaturi cu grupari islamiste. In ultima saptamana, militanti aliati ISIS au fost implicati in lupte de strada in sudul Filipinelor.

Ernesto ABELLA, SECRETAR PREZIDENTIAL: “Constatările iniţiale ale investigaţiei de la incidentul World Resorts din această dimineaţă arată că nu există indicii ale activităţii teroriste. Totul indică un act criminal efectuat de o persoană aparent tulburată emoţional.”

Atacurile teroriste sunt frecvente in Filipine, mai ales pe Insula sudica Mindanao. In orasul Marawi, fortele guvernamentale lupta impotriva unor militanti din cadrul gruparii Statul Islamic pentru a prelua controlul asupra localitatii.