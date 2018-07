Au aparut imagini cu momentul in care gangsterul, condamnat la 25 de ani de inchisoare, evadeaza din puscarie cu elicopterul - VIDEO

Din imaginile filmate de detinutii penitenciarului de unde a evadat barbatul, se poate vedea cum gardienii fug in toate partile, in timp ce elicopterul se indeparteaza de inchisoare.

Cu cateva minute inainte de asta, detinutul in varsta de 47 de ani fusese dus in camera de vizite, cand la un moment dat 3 barbati inarmati au dat buzna in incapere.

Acestia au aterizat in curtea penitenciarului cu un elicopter, au aruncat cateva fumigene in incapere si l-au luat pe detinut. Evadarea spectaculoasa a durat doar 15 minute si nici o persoana nu a fost ranita.

Elicopterul a fost gasit la scurt timp incendiat dupa care suspectii au fugit cu o masina neagra, pe care la fel au abandonat-o ulterior. In varsta de 46 de ani, suspectul a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru tentativa de jaf si ucidere din culpa. Aceasta este a doua sa evadare. In 2013, el a scapat dupa ce a luat patru gardieni ostatici si i-a folosit drept scuturi umane, insa a fost capturat 6 saptamani mai tarziu.