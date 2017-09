Politia sustine ca imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere din apropiere de adresa unde oamenii legii au descins ieri. Individul tinea o punga, asemanatoare cu cea in care, vineri, a fost ascunsa o bomba improvizata, ce a explodat in metrou. Pana acum, au fost arestate 2 persoane. In urma atacului, 30 de oameni au fost raniti.