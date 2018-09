Au aprins lumanari si i-au adus un ultim omagiu unui tanar de 22 de ani, care s-a stins in urma unei altercatii cu doi afgani - VIDEO

Localnicii din orasul Koten au iesit ieri in strada, pentru a-i aduce un omagiu victimei. Autoritatile s-au mobilizat pentru a preveni violentele in cadrul protestelor, iar primarul le-a cerut localnicilor sa ramana in case.

Manifestatia a venit ca urmare a decesului unui tanar de 22 de ani, in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit politiei acesta a intervenit intr-o cearta dintre trei cetateni afgani si o femeie insarcinata. Germanul a fost atacat de acestia, a cazut si s-a lovit puternic la cap.

Totusi, in urma examinarii, medicii au constat ca moartea acestuia a suvenit in urma problemelor pe care tanarul le avea la inima. Pe acest caz, politia a retinut 2 suspecti. Un caz similar a avut loc pe 26 august in orasul Chemnitz. Atunci un cetatean german a fost ucis in urma unei altercatii cu doi solicitanti de azil, iar in urma acestui caz au urmat mai multe proteste.