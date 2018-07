Au asteptat ore in sir la coada pentru a-si cumpara un ursulet de plus la pret redus. Mii de americani si canadieni au luat cu asalt magazinele de jucarii - VIDEO

Promotia s-a dovedit a fi foarte populara, iar clientii au dat buzna in magazine. Pentru a cumpara un ursulet de plus cu o suma simbolica, oamenii au stat la coada ore in sir. Unii, insa, nu au rezistat si au plecat dezamagiti.

“Sunt fericita ca sunt in vacanta. Trebuia sa fim la Mall devreme. Stiam ca vor fi cozi.”

Oferta de a plati pentru o jucarie atatia dolari cati ani implineste copilul, a atras multa lume.

“Deci o pisicuta de plus, care a costat 20 de dolari, s-a redus acum la 7 dolari. Si asta este cel mai placut!”

Din cauza multimii nerabdatoare, cei din administratia magazinelor au fost nevoiti sa cheme politia. La promotie au putut lua parte copiii sub 14 ani, care si-au sarbatorit ziua de nastere in aceasta luna. Parintii lor au platit pentru o jucarie o suma egala cu anii impliniti, fara a fi necesar un act de identitate.