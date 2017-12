Au blocat intrarea intr-o televiziune si au cerut scuze publice de la seful acesteia. S-a intamplat la Kiev, unde un grup de activisti a instalat mai multi saci de nisip la intrarea in cladire - VIDEO

Protestatarii au blocat intrarea pentru a-si exprima dezacordul fata de declaratiile proprietarul televiziunii Evgeny Muraev, despre care spun ca ar fi lezat onoarea celor care au participat la protestele din 2014 care au dus la inlaturarea presedintelui Viktor Ianukovici.

Oleksiy SERDLYUK, ACTIVIST: “Sa isi ceara scuze pentru ca in emisie directa a spus ca revolutia a fost doar o lovitura de stat. Este o insulta la adresa celor care au luptat si si-au pierdut viata pe Maidan pentru ca noi nu am luptat impotriva politicienilor ci pentru ca binele sa triumfeze.”

Vitaliy CHORNUI, ACTIIVIST: “Activistii civili doresc ca Muraev sa-si ceara scuze live pentru cuvintele pe care le-a spus, deoarece a insultat memoria eroilor din Maidan. De asemenea, vrem ca politica postului TV sa devina mai pro-ucraineana, deoarece acest canal este cunoscut pentru propaganda pro-rusa.”

Deoarece afara ploua, protestatrii au facut si un rug in fata televiziunii News One. In replicaEvghenii Muraev, care este si deputat in rada ucraineana, a declarat, ca manifestantii au fost platiti pentru a picheta unica televiziune democratica din tara care militeaza impotriva presedintelui Petro Porosenko si care arata situatia reala din tara.