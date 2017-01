Au chemat preotul pentru fiul pe care il credeau pe moarte, dar au avut parte de o surpriza de proportii

Oamenii strazii sunt indrumati de politisti sa merga in locuri special amenajate de autoritati unde primesc si hrana calda. In judetul Galati, doi batrani si-au gasit fiul de 40 de ani in soc hipotermic si, inainte sa sune dupa ambulanta, au chemat un preot, crezand ca el nu mai are sanse de supravietuire. In cele din urma, barbatul a ajuns la spital.

Barbatul locuieste singur intr-o casa saracacioasa din nordul judetului Galati si a sperat ca va trece iarna cu o haina in plus si o plapuma groasa. Dupa o noapte cu -7 grade Celsius, a fost gasit mai mult mort decat viu.

Dr. Mihai Polinschi, directorul Serviciul de Ambulanta Galati:"A fost gasit in casa de catre parintii lui, cu o stare avansata de hipotermie si inconstient. El a fost transportat de catre parinti la domiciliul lor, dupa care s-a incercat interventia unui preot, gandindu-se ca baiatul lor este pe moarte. Acesta, insa, a recomandat interventia medicala."

Echipajul de pe ambulanta i-a acordat barbatului primul ajutor, dupa care l-a transportat la Spitalul Municipal din Tecuci, unde a fost internat in sectia de Terapie Intensiva.

Si mai grava este situatia persoanelor fara adapost, care sunt puse intr-un real pericol de moarte de noptile geroase care vor veni. Pentru multi, singura salvare este centrul social de urgenta.

George Buhociu, 28 de ani: "Raman aici pana trece iarna, eventual o sa-mi caut un loc de munca, sa pot sa ma descurc pe mai departe."

La Galati, inca de la inceputul lunii decembrie, politistii locali au inceput sa stranga de pe strazi persoanele fara adapost. Nimeni, insa, nu poate fi obligat sa mearga in centrele primariei.

Aurelia Matei, purtator de cuvant Politia Locala Galati: "Am depistat si am internat patru asemenea parsoane. Din pacate, sase au refuzat internarea. Avand in vedere ca meteorologii anunta temperaturi scazute atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, vom intensifica aceste actiuni."

In Centrul social de urgenta, care pune la dispozitie o suta de locuri, sunt internate 98 de persoane. In iernile geroase, insa, camerele pot fi si supraincarcate, pentru a nu lasa pe nimeni in frig.