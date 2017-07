Au format un lant uman si au salvat noua vieti. 80 de oameni de pe o plaja din Florida s-au apucat de maini pentru a salva o familie de la inec - VIDEO

A fost un val de solidaritate umana pe aceasta plaja. Vazand ca un grup de persoane face semn din apa, dand de inteles ca sunt in pericol de inec, ceilalti oameni care se odihneau au sarit in ajutor, fara a sta pe ganduri, mai ales ca in zona nu erau salvamari. S-au apucat de maini si, fiind cam 80 de persoane la numar, au reusit sa ajunga la ei. Desi erau valuri, mobilizarea a fost maxima.

Rand pe rand, fiecare dintre cei care se aflau in pericol de inec a fost dus la tarm, in siguranta. Noua persoane au fost salvate de alte 80, printre ei si doi copii.

”Oamenii au făcut un lanţ uman şi ne-au scos.”

Doar una dintre persoanele salvate a avut nevoie de ajutorul medicilor.