Au fost altercatii intre politisti si migranti, la granita cu Grecia. Oamenii legii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe refugiatii care si-au improvizat o tabara in apropiere de frontiera - VIDEO

Zarva s-a iscat intre autoritatile din Grecia si un grup de imigranti din apropierea granitei cu Macedonia de Nord. Sute de persoane, inclusiv copii, si-au improvizat o tabara acolo, de unde intentioneaza sa calatoreasca spre nordul Europei. In pofida cererilor oficialilor de a se intoarce in centrele de primire, protestatarii au refuzat sa plece.

“Vom cere Europei sa aiba grija de noi, sa deschida granita sau sa schimbe politica ce tine de migranti in Grecia.”

“Copiii si maturii sunt speriati.”

“Este o minciuna ca granita s-a deschis”, a declarat ministrul grec pentru Migratie.

Zeci de mii de refugiati si imigranti, in special din Siria, Irak si Afganistan, se afla in Grecia inca de cand tara si-a inchis granitele, in 2016.