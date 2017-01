Au fost retinute 16 persoane, care ar avea legatura cu autorul atacului din Istanbul. Moldoveanca ranita se simte mai bine si a fost externata din spital - VIDEO

Potrivit Ministerului de Externe de la Chisinau, tanara de 27 de ani este in stare stabila, iar medicii au decis sa o externeze. Moldoveanca se afla temporar in Turcia si in noaptea de revelion sarbatorea in clubul Reina, unde a fost ranita. O alta tanara care a ramas in viata in urma masacrului este din Ucraina si a povestit cu groaza prin ce a avut de trecut.

"Nimeni nu se aştepta să se întâmple ceva, pentru că clubul părea sigur. Erau mulţi agenţi de pază. Am auzit sunete care semănau cu focuri de artificii, iar apoi am văzut oameni care cădeau la podea. Am căzut şi m-am ascuns sub masă şi am văzut un bărbat care împuşca în jur. "

La 4 zile de la tragedie, autoritatile au retinut 16 suspecti, intre care si femei. Despre acestia se vehiculeaza ca ar fi simpatizanti ai Statului Islamic si ar avea vreo legatura cu atacul produs de revelion.

Totusi, niciun suspect nu s-a dovedit a fi vinovat, iar autorul atacului inca este in libertate. Strazile din Istanbul sunt pline de politisti, care verifica oamenii si automobilele.

Barbatul din Kargastan de 28 de ani, autorul atacului, a tras de 120 de ori in oameni, cu un Kalasnikov. Autoritatile turce sustin ca idividul a folosit o tehnica invatata in razboiul sirian, impuscand din arma fixata la sold, pentru a omori cat mai multi oameni.

A reusit sa ucida 39 de oameni pe loc si sa raneasca zeci. Apoi, a fugit inainte ca fortele de securitate sa ajunga in club. Statul Islamic a revendicat atacul.