Au incercat sa alunge iarna. Nerabdatori sa vina primavara, zeci de locuitori ai unui satuc din Marea Britanie au iesit cu torte in maini pe strazi si au incendiat o papusa gigant - VIDEO

Imbracati in costume negre si cu fetele acoperite, localnicii din Marsden au mers pe strazi cu torte in maini, odata ce s-a lasat intunericul. In mijlocul multimii au fost purtate doua papusi uriase. Una, reprezenta iarna, iar cealalta primavara. La un moment dat, participantii au improvizat parca o lupta intre cele doua creaturi.

”Green Man invinge, pentru ca vine primavara. Aceasta sarbatoare marcheaza inflorirea narcisilor si a altor flori, dar si nasterea mieilor.”

Dupa ce papusa care simbolizeaza primavara a invins in lupta, au fost lansate focuri de artificii. Evenimentul este numit Festivalul Focului, care are loc an de an in aceasta localitate.