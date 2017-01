Au prins pesti cu mainile goale si i-au adus in dinti la mal. Festivalul inedit la care au participat zeci de curajosi din Coreea de Sud - VIDEO

Cine a spus ca nu poti pescui fara undita sau plasa? Coreenii au demonstrat ca este posibil. Un festival al celor mai inraiti pescari s-a dat cu fast intr-un oras, unde mercurul in termometre a coborat mult sub zero grade. Imbracati in tricouri, participantii au intrat intr-un bazin cu apa rece ca gheata si au prins peste cu mainile goale. Contra cronometru, tinerii trebuiau sa adune cat mai multi

Evenimentul a fost urmarit de zeci de localnici, dar si de jurnalisti. Au pariticipat si copiii. Fetelor le-a venit mai greu, insa la final toti au reusit sa prinda peste si au fost premiati.

Totusi, au putut participa la festival si cei care nu au avut curaj sa intre in ape reci. Oamenii au prins peste cu undita. Cei care vor sa-si incerce puterile la competitie mai au timp pana pe 5 februarie, cand se va incheia festivalul, iar invingatorii vor fi premiati.