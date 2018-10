Au rasunat clopote de nunta in Marea Britanie. Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta s-a casatorit cu logodnicul sau, un om de afaceri - VIDEO

Printesa Eugenie si omul de afaceri Jack Brooksbank s-au casatorit la capela St. George, de la Castelul Windsor. Dupa ceremonie, mirii au facut un tur in caleasca, in fata multimii.

Mireasa a purtat o rochie alba, cu trena foarte lunga, la care a asortat o tiara cu diamante si smaralde, imprumutata pentru acest eveniment de la regina Elisabeta. Partea din spate a rochiei a fost croita astfel incat sa nu-i ascunda cicatricea unei operatii pe care a suferit-o la varsta de 12 ani, cand a fost diagnosticata cu scolioza.

Astfel, printesa a vrut sa-si arate respectul fata de oamenii care au avut grija de ea, dar si sprijinul fata de persoanele care sufera de aceeasi boala.

Printesa Eugenie si Jack Brooksbank au o relatie de sapte ani si s-au logodit intr-o vacanta in Nicaragua, la inceputul lunii ianuarie. Printesa este a noua in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. In luna mai, tot la castelul Windsor s-au casatorit printul Harry si actrita Meghan Markel.