Au rasunat poezii intre zidurile cetatii Soroca. Poeti din 8 tari, cum ar fi Romania, Ucraina sau Cehia au recitat creatiile in aer liber - VIDEO

In luna mai poetii se aduna la cetatea Sorocii. Acolo poeziile parca suna mai bine. Pana a ajunge la Soroca, poetii au participat la mai multe activitati in capitala, iar la cetate au fost intampinati cu placinte.

Si la Soroca poetii au mers sa viziteze locurile frumoase, cum ar fi complexul Lumanarea Recunostintei. Cele 600 de scari au fost cam multe pentru unii.





La festivalul Primavara europeana a poetilor au venit participanti din Belgia, Slovacia, Cehia, Romania, dar si alte tari. Multi dintre ei au ajuns pentru prima data in tara noastra si au ramas impresionati de ce au vazut.

Zuzana KUGLEROVA, POETA SLOVACIA: “Sunt mandra si recunoscatoare. Sunt pentru prima data in Republica Moldova. Sunt entuziasmata de ce am vazut, peisajul, frumusetea tarii, monumentele istorice. Drumul din Chisinau spre Soroca a fost o aventura minunata.”

Bartosz RADOMSKI, POET POLONIA: “Sunt pentru prima data la Chisinau. Mi-a placut orasul si oamneii pe care i-am intalnit.”

"Si eu ma aflu pentru prima data in Moldova. Am cunoscut o multime de poeti buni. Am descoperit Chisinaul, un oras minunat pe care nu-l cunosteam. Pe Mihai Eminescu il respect foarte mult."

Festivalul Primavara europeana a poetilor se afla la a 8-a editie. De un week-end cultural au avut parte si locuitorii orasului Causeni. Acolo a fost organizat festivalul cantecului pastoresc “Ciobanas de la miori”, unde mai mai multe ansambluri folclorice si-au etalat maestria.

Eugenia MACARENCO, SPECIALIST DIRECTIA EDUCATIE: “Festivalul de folclor pastoresc “Ciobanas de la miori” are drept scop de a pastra traditiile si obiceiurile luate din strabuni a celor oameni care s-au ocupat cu crescutul oilor.”

Imbracati in costume nationale prin cantec si dans copii le-au reamintit celor mari de traditiile si obiceiurile pastorilor.

“Mi se pare o atmosfera frumoasa, deosebita, toti frumosi cu zambete cu cantece frumoase.”

“E un lucru foarte binevenit si e foarte important, deoarece de cand ne stim pe plaiul nostru mioritic. Ocupatia noastra principala era oieritul. ”

Festivalul cantecului pastoresc a fost organizat in premiera la Causeni.