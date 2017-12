Au schiat pentru o fapta buna. Peste 150 de persoane costumate in Mos Craciun au luat cu asalt o partie din SUA - VIDEO

Partia din localitatea Oxford al statului Maine s-a colorat ieri in rosu pentru o cauza nobila. 160 de localnici, imbracati in costumul rosu a lui Mos Craciun au urcat pe schiuri si pe snowboard-uri, pentru a aduna bani in fundatia comunitara a localitatii.

S-au adunat 2500 de dolari, spun organizatorii. Fiecare participant a trebuit sa achite cate 15 dolari drept taxa de inregistrare. Evenimentul este organizat in zona de mai multi ani si se afla la a 18-ea editie.