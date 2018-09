Au stat in randuri ore in sir ca la mausoleu. Liderul regiunii separatiste proruse Donetk din estul Ucrainei, Alexander Zaharcenko, petrecut pe ultimul drum - VIDEO

Intrarea in oras a fost inchisa pentru masinile private si transportul public, masurile de securitate fiind inasprite inclusiv in zona din apropierea Teatrului de opera si balet unde s-au adunat mii de oameni. Potrivit autoritatilor locale, aproximativ o suta de mii de oameni au venit sa-i aduca un omagiu liderului separatist.

“El a ramas in inimile noastre, in sufletul Donbasului.”

Unii au dus flori si la locul unde Zaharcenko a fost ucis, la cafeneaua “Separ” aflata la un cartier departare.

“Nu am cuvinte. Este o pierdere de neinlocuit.”

Aleksand Zaharcenko a murit vineri la varsta de 42 de ani in urma unei explozii intr-o cafenea. In urma incidentului a decedat si bodyguard-ul sau iar alte 11 persoane au fost ranite. Rebelii pro-rusu si Moscova acuza Kievul ca ar fi provocat explozia in timp ce Ucraina a atribuit acest asasinat luptelor interne, sustinute si finantate de Moscova. In afara de Zaharcenco, numerosi lideri de razboi separatisti au fost ucisi in asasinate in ultimii ani.