Au trecut 3 ani de la tragedie, insa durerea din suflet nu a disparut. Marturiile familiilor care au pierdut oameni dragi, aflati in avionul malaysian MH17, doborat in estul Ucrainei - VIDEO

Au trecut 3 ani de la tragedie, insa durerea din suflet nu a disparut. Sunt marturiile familiilor care au pierdut oameni dragi, aflati in avionul malaysian MH17, doborat in estul Ucrainei. Atunci, la bord se aflau 298 de persoane. Toti au murit in urma prabusirii aeronavei.