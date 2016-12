Au vrut sa dea o petrecere de ziua fiicei lor, dar s-au trezit cu mii de invitati. Un om a murit in timpul evenimentului

Fara sa se gandeasca prea mult la urmari, au poftit la petrecere pe... toata lumea. Invitatia a devenit virala si gazdele s-au trezit cu mii de oameni dornici s-o felicite personal pe pustoaica, pe numele ei Rubi Ibarra Garcia. Pe Facebook, peste 1,3 milioane de oameni au anuntat ca vor participa.

Familia din Lagunas Seca a dorit sa i se duca vestea. Nu de alta, dar odorul implinea 15 ani, o varsta la care prin traditie copiii mexicani ating pragul maturitatii. Tatal a explicat ulterior ca n-a anticipat puhoiul de musafiri.

In program au figurat recitaluri ale unor trupe faimoase in Mexic si cateva curse de cai. In cursul uneia dintre acestea, un barbat si-a pierdut viata dupa ce a ajuns in calea unuia dintre animale iar un cal si-a rupt piciorul. In rest, potrivit politiei, aniversarea a decurs pasnic.