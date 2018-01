Australia este parjolita de un incendiu de amploare. Zeci de locuitori din Melbourne, evacuati, dupa ce mai multe case au fost inghitite de foc - VIDEO

Incendiul a izbucnit in zona de sud a orasului Melbourne, al doilea cel mai mare oras din Australia. Sute de pompieri au luptat cu flacarile, insa vantul si vremea caniculara le-ai facut misiunea anevoioasa. Peste 400 de locuinte au ramas fara curent electric, iar cateva case au ars in totalitate. Speriati, oamenii si-au parasit casele in fuga.

“Mi-am spus, ia cainele, ia pisica, copiii si fugi.”

“Toata lumea este ingrijorata. Atat timp cat toti au fost evacuati, nimic nu mai conteaza.”

Presa australiana scrie ca toate persoanele evacuate vor fi adapostite intr-un mall aflat in apropiere. Australia se confrunta frecvent cu astfel de fenomene.

In 2009, in ziua numita de localnici sambata neagra, a avut loc cel mai puternic incendiu din istoria tarii, care a distrs mii de case in statul Victoria si a ucis 173 de oameni, iar altii 414 au fost raniti.