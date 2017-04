Autopsiile au confirmat ca in atacul din Siria au fost folosite arme chimice, spun autoritatile turce. Noul bilant: 86 morti

Intre timp, bilantul victimelor a crescut la 86 de morti, a anuntat miercuri seara Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza AFP.

Un bilant anterior al Observatorului anunta 72 de morti in acest atac de marti, inclusiv 20 de copii si 17 femei, dar si 160 de raniti. "Sunt 30 de copii si 20 de femei printre victime", un bilant in crestere din cauza decesului unor raniti grav, a precizat miercuri seara Observatorul.

Aceste zeci de persoane, intre care se aflau si copii, care prezintau convulsii si dificultati in a respira, carora li s-a administrat oxigen, au murit in urma unui raid aerian care a avut loc marti, la Khan Sheikhoun, un fief rebel si jihadist in nord-vestul Siriei.

Potrivit medicilor de la fata locului, simptomele pacientilor sunt similare celor constatate la victime ale unui atac chimic - pupile dilatate, convulsii si prezenta unei spume la gura.

Atacul a provocat un val de indignare la nivel international, iar mai multe tari occidentale au acuzat regimul lui Bashar al-Assad.

Dupa ce Damascul a fost aratat cu degetul, Moscova a catalogat drept "inacceptabil" un proiect de rezolutie prezentat la ONU de catre Statele Unite, Franta si Regatul Unit care condamna atacul de marti.

Ambasadoarea americana la ONU Nikki Haley a criticat miercuri Moscova ca nu si-a temperat aliatul sirian. "Cati copii vor mai trebui sa moara ca Rusia sa-si faca grijia", a spus Haley, amenintand ca Washingtonul va lua masuri unilaterale in cazul unui esec la ONU.

Sedinta de urgenta in Consiliul de Securitate al ONU dupa atac

Presupusul atac chimic din Siria a provocat o sedinta de urgenta in Consiliul de Securitate al ONU. In acest timp, Statele Unite si Rusia se contrazic in declaratii, despre cum ar fi trebuit fiecare sa impiedice o astfel de atrocitate.

Poate cea mai asteptata declaratie a fost cea a lui Donald Trump, care, intr-o conferinta de presa la Casa Aba a mentionat ca atacul a depasit orice limita si l-a invinuit pe predecesorul sau Barak Obama pentru situatia din Siria.

"Cred ca administratia Obama a avut oportunitatea de a rezolva aceasta situatie in urma cu mult timp, cand a vorbit despre linia rosie. Nu si-a continuat planul, ceea ce a dus la astfel de situatii, nu numai in Siria, ci si in alte parti ale lumii. A fost vorba despre o amenintare falsa", a spus el.

Trump a adoptat, de-a lungul timpului, un ton mai bland fata de regimul lui Bashar al-Assad si a pledat pentru relatii mai bune cu Rusia. Ieri, insa a condamnat atacul chimic in care au murit 86 de persoane si a spus ca isi va asuma responsabilitatea de a actiona.

"Atacul asupra copiilor a avut un impact mare asupra mea. A fost oribil sa vad acele lucruri, nu poate sa fie ceva mai grav decat atat. Va spun ca atitudinea mea fata de Siria si Assad s-a schimbat radical", a spus Trump.

Despre tragedia din Siria s-a discutat si la Consiliul de Securitate de la ONU, unde pe de o parte reprezentantul Rusiei a luat apararea regimului lui Bashar al Assad, iar pe de alta, reprezentantul Marii Britanii a declarat ca "toate dovezile arata ca regimul Assad, este responsabil", si a cerut o ancheta.

"Nu arata a fi un act terorist sau un act al opozitiei. Acest atac are toate insemnele regimului Assad, iar folosirea armelor chimice este o crima de razboi", a spus ambasadorul MArii Britanii la ONU.

"Rusia a facut o alegere necinstita, a ales sa inchida ochii in fata barbariei. A sfidat constiinta lumii si nu poate scapa de aceasta responsabilitate", a spus ambasadorul SUA la ONU.

Rusia a gasit o explicatie pentru atacul chimic produs in Siria: aviatia siriana a atacat un "depozit" al rebelilor, in care se aflau "substante toxice". Explodand, acestea s-au raspandit in atmosfera.

Un tata si-a pierdut gemenii in atac, dar si alti 17 membri ai familiei

Abdulhamid al-Youssef isi strange la piept bebelusii gemeni care au murit in urma presupusului atac chimic.

Ahmad si Aya, in varsta de 9 luni, au murit marti dimineata dupa "atacul chimic" din provincia Idlib, nordul Siriei, impreuna cu sotia barbatului - Dalal - , dar si alti 16 membri ai familiei. Miercuri, el a fost nevoit sa-i ingroape pe toti intr-o groapa comuna.

In total, Abdulhamid al-Youssef si-a pierdut 19 membri ai familiei dupa atac.