Autoritatile americane au emis mandate de arestare pentru 12 dintre agentii de securitate ai presedintelui turc Erdogan

Masura l-a indignat pe Recep Erdogan, iar ambasadorul american a fost convocat la Ministerul de Externe turc.

Incidentul din 16 mai a determinat autoritatile americane sa emita mandatele arestare pe numele a 12 membri ai aparatului de securitate al lui Recep Erdogan.

Barbati in costume negre au lovit manifestantii adunati langa ambasada, inainte, dar si dupa ce politistii americani au intervenit sa-i apere. 12 persoane au fost ranite atunci, printre care si un politist. Peter Newsham, seful politiei din Washington: "Am vazut toti violentele comise impotriva manifestantilor pasnici aici, in Washington si nu avem de gand sa le toleram. Pentru noi, dreptul de a protesta pasnic este un drept sacru."

In total, 18 persoane au fost inculpate pentru acest incident. Doua persoane, cetateni americani, au fost arestate in aceeasi zi, iar pentru doi canadieni si 12 turci au fost emise mandate de arestare. Recep Erdogan s-a aratat indignat de aceasta masura si a spus ca oamenii sai au actionat pentru ca politia americana n-a facut nimic sa-l apere.

Recep Erdogan, presedintele Turciei: "Ce fel de legislatie e aceastaa Nu i-am luat cu mine in America sa ma aperea Evident ca vom contesta masura din punct de vedere legal si politic."

Incidentul tensioneaza si mai mult relatiile turco-americane. Turcia solicita Statelor Unite extradarea clericului Fethullah Gulen, pe care il acuza de organizarea tentativei de lovitura de stat de vara trecuta. Statele Unite refuza sa il extradeze in lipsa de dovezi.