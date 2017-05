Autoritatile americane au ucis un atacator inarmat. Individul a ucis o persoana si a ranit alte 7 la o petrecere

O persoana a murit, iar alte 7 au fost ranite in atacul armat, care a avut loc la o piscina de langa un complex de apartamente. De asemenea, atacatorul a tras la intamplare in oameni in timp ce-si tinea berea in cealalta mana, relateaza Reuters.

Seful Politiei din San Diego, Shelly Zimmerman, a explicat ca atacatorul inarmat a fost ucis doar dupa ce si-a indreptat arma spre primii ofiteri sositi in bogatul cartier La Jolla.

Acest incident a avut loc duminica seara, in jurul orei locale 18.00 (luni 4.00 ora Romaniei).

De asemenea, mai multe persoane sunt in stare critica si primesc ingrijiri medicale la spitalele locale dupa atacul armat din San Diego.

Un martor a descris cum mai multe persoane au cazut la pamant inainte de interventia autoritatilor la complexul de apartamente La Jolla Crossroads.

Acesta a precizat ca suspectul statea cu o bere in mana, in timp ce tragea la intamplare in persoanele de la petrecere.