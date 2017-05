Autoritatile britanice au publicat o noua poza cu Salman Abedi, cu o valiza albastra in ziua atacului din Manchester - VIDEO

Acum, politistii solicita informatii din partea publicului pentru a reconstitui ultimele ore ale lui Abedi, transmite Sky News, conform news.ro.

”Continuam sa urmarim miscarile finale ale lui Salman Abedi si suntem, in special, interesati unde se afla acesta intre 18 si 22 mai 2017. Astazi (n.r. luni), publicam o imagine in care Abedi cara o valiza albastra si o copie a acestei valize. Stim ca a vizitat zona strazii Wilmslow din Manchester.

De asemenea, autoritatile au cerut informatii de la membrii publicului care au vazut valiza albastra a lui Abedi.

”Acesta este un articol diferit fata de cel utilizat in atac. Nu avem niciun motiv pentru a considera ca respectiva valiza si continutul ei este periculos, dar le cerem oamenilor sa dea dovada de atentie”, a declarat detectivul Russ Jackson.

De asemenea, BBC a obtinut o inregistrare dintr-un supermarket din care Abedi si-a cumparat cateva alimente si produse de curatenie.

Autoritatile britanice au arestat o noua persoana in ancheta privind atentatul de la Manchester.

In paralel, politistii au perchezitionat luni dimineata o locuinta din Whalley Range, un cartier din sudul Manchester.

Atentatul comis in urma cu exact o saptamana de un kamikaze, Salman Abedi, un britanic de origine libiana, s-a soldat cu 22 de morti si 116 raniti si a fost revendicat de gruparea Statul Islamic.

Autoritatile au retinut pana acum 16 persoane, dintre care 14 se afla inca in arest. Insa ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a avertizat ca o parte dintre membrii retelei jihadiste aflata in spatele atacului ar putea fi inca in libertate.