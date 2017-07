Autoritatile britanice au recuperat 87 de "ramasite umane", dupa incendiul din Grenfell Tower. Mesajul transmis de Politie

Autoritatile nu pot confirma pentru moment ca acestea provin de la 87 de indivizi care au decedat in incendiul devastator, ce a mistuit in urma cu o luna cladirea din zona centrala a Londrei, transmite The Guardian, conform news.ro.

”In total, am recuperat 87 de ramasite umane, dar trebuie sa sublinez distrugerile catastrofale din Grenfell Tower, care nu inseamna ca vorbim neaparat de 87 de persoane”, a declarat comandantul Politiei Metropolitane, Stuart Cundy.

De asemenea, acesta a precizat ca nu poate sa confirma cate persoane au decedat in tragedie, pana la finalizarea identificarii facuta de catre medicii legisti din Londra.

Scotland Yard a avertizat luna trecuta ca autoritatile ar putea sa determine abia la finele anului cate persoane au decedat la Grenfell Tower.

Momentan, autoritatile locale presupun ca 80 de persoane au murit in tragedie, dar doar 21 de victime au fost identificate de catre medicii legisti din Londra.

De asemenea, mai multi antropologi ii consiliaza pe anchetatori, care sunt obligati sa caute printre tonele de resturi recuperate de la fiecare etaj al Grenfell Tower.

”Asta va implica sa trecem meticulos prin aproximativ 15,5 tone de resturi pentru fiecare etaj, pentru a gasi acele ramasite umane ramase in Grenfell Tower. Ne vom folosi de toate informatiile pe care le avem, in special de informatiile primite de la supravietuitori si rude, pentru a ne organiza cautarile in locurile in care am putea sa gasim ramasite umane. Asta ne va lua mai multe luni, dar vom face cautari in fiecare apartament”, a declarat Cundy.

Autoritatile au avertizat ca s-ar putea sa nu gaseasca toate ramasitele umane sau sa nu-i identifice pe toti cei care si-au pierdut viata in Grenfell Tower.

Pana acum, anchetatorii au vorbit cu cel putin o persoana din 106 din cele 129 de apartamente, dar nu au reusit sa gaseasca nicio persoana din alte 23 de apartamente.

”Din pacate, noi presupunem ca nicio persoana din aceste apartamente nu a supravietuit. Pana ce operatiunea noastra de cautare nu se finalizeaza, nu pot sa spun cu certitudine cate persoane erau in acele apartamente, atat locuitori, cat si vizitatori, in respectiva noapte”, a declarat Cundy.

Rudele victimelor au avut marti noaptea o intalnire tensionata cu Stuart Cundy si dr. Fiona Wilcox - medicul legist insarcinat cu identificarea persoanelor decedate in Grenfell Tower.

