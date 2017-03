Autoritatile britanice ii cauta in continuate pe complicii autorului atacului din Londra. Noile metode folosite de ISIS

Politia a difuzat prima imagine recenta a atacatorului - Khalid Massoud, un tata intre doua varste, nascut in Kent, dar care a avut un trecut violent si s-a radicalizat in inchisoare. In drumul sau spre atacul de la Londra, a stat intr-un hotel ieftin din Brighton. Radea, glumea, era foarte prietenos - asa l-au descris cei care l-au intalnit acolo.

Anchetatorii spun ca individul a folosit aplicatia de mesagerie instant de pe telefonul mobil cu doar doua minute inainte sa se napusteasca asupra pietonilor de pe Podul Westminster. Dar nu este clar daca a comunicat cu cineva.

Dintre cei 10 posibili suspecti retinuti, 6 au fost insa eliberati. Doar patru supecti - doi din Birmingham si doi din Mancehester - mai sunt acum in arestul politiei.Celelalte persoane retinute au fost eliberate aseara, dupa ce anchetatorii au stabilit ca n-au nicio legatura cu atacul.

Ziarul britanic The Sun a obtinut in exclusivitate imagini cu momentele tensionate cand premierul Theresa May a fost evacuata de urgenta din cladirea parlamentului. Intre parcarea unde era masina oficiala si curtea interioara unde a fost mpuscat teroristul Khalid Massoud, exista o cale de acces pe sub o arcada.

In acest timp, pe podul Westminster agonizau cei loviti de masina atacatorului. Printre ei si Francisco, un tanar portughez stabilit la Londra. "L-am vazut cum se indreapta spre trotuar si cum loveste oamenii care ii erau in cale. Cand mi-am dat seama ce intentii are, masina se afla cam la un metru in fata mea, nu aveam timp sa ma feresc, asa ca am incercat sa ma protejez cum pot. Mi-am pus mainile in fata, iar masina m-a rasturnat”, povesteste Francisco.

Peter Neumann Centrul pentru sudierea radicalizarii: "In ultimii 5-6 ani, atacurile teroriste s-au simplificat. ISIS nu mai cere simpatizantilor sa comita cine stie ce actiuni complicate ori sa detoneze bombe. Le cere in schimb sa ia o masina si sa se repeada cu ea in multime ori sa atace la intamplare cu un cutit. Statul Islamic a inteles ca decapitarea unui om provoaca acelasi efect ca uciderea a numerosi oameni. ISIS intelege ca, pentru a teroriza populatia nu trebuie sa omori sute de persoane, ajunge sa ucizi un singur om, dar intr-un fel foarte brutal."