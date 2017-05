Autoritatile britanice vor sa distribuie gratuit pastile de slabit populatiei. Cum functioneaza capsula ce se umfla in stomac

Este vorba despre o capsula cu un balon de silicon care se umfla odata ajuns in stomac si da o senzatie de satietate.

Este o alternativa buna pentru operatiile de reducere a stomacului, arata studiile. In Marea Britanie, autoritatile se gandesc chiar sa le distribuie gratuit populatiei, pentru ca un sfert dintre cetateni sufera de obezitate.

Pastila-minune, care te scapa de kilograme fara efort si operatie, este atasata de un tub subtire. In functie de marca, se inghite pur si simplu sau medicul o introduce in stomac cu ajutorul unui endoscop. Apoi, balonul este umflat si pacientul isi poate vedea de viata lui. Schimbarile apar insa imediat.

Te simti satul tot timpul, asa incat nu mai esti frustrat ca trebuie sa renunti la ciocolata, prajituri si portii suplimentare de mancare. In consecinta, pacientii mananca mult mai putin si slabesc in medie cu 14 kilograme in patru luni.

Prem Chattoo, gastroenterolog: “E un balon de silicon care contine cam 700 de mililitri de solutie salina si este introdus in stomac, reducandu-i capacitatea cu 30-40%.”

Balonul ramane in stomac intre patru si sase luni, apoi este dezumflat si scos endoscopic sau eliminat pe cale naturala. In functie de producator, pastila costa cateva mii de dolari, adica jumatate din costul unei interventii chirurgicale pentru reducerea stomacului.